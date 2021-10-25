В Красноярском крае по вине бродячих коров произошла массовая авария Фото: Мария ЛЕНЦ

В Козульском районе сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в которое попали как минимум три автомобиля. А спровоцировали аварию бродячие коровы. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГИБДД края.

Накануне вечером, 24 октября, на 706 километре автодороги Р-255 «Сибирь» 29-летний водитель «Хонда Цивик», двигаясь со стороны Красноярска в сторону Ачинска, сбил корову, которая вышла на федеральную трассу. Следом двигался автомобиль «Тойота Королла», пытаясь избежать столкновения с «Хондой», водитель увернулся и сбил второе животное. Через несколько минут на тушу погибшего животного совершил наезд 58-летний водитель автомобиля «Рено Дастер».

К счастью, никто из водителей и пассажиров автомобилей не пострадал. А вот иномарки придется везти в автомастерскую. Владельцы могут взыскать ущерб с владельцев гуляющих без присмотра буренок. Участковые в настоящее время как раз выясняют имена.

- До приезда инспекторов ДПС на место происшествия на туши животных могли наехать и другие участники дорожного движения, но за оформлением ДТП к сотрудникам они не обращались, - сообщили в ГИБДД.