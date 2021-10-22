В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 554 человека, умерли 20 Фото: Мария ЛЕНЦ

22 октября в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился у 554 человек. Как сообщает стопкоронавирус, за все время в регионе зафиксировано 125 642 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 415 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 111 068 пациента.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 20 человека. Общей сложности от болезни скончались 6 319 пациентов.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 37 321 контактный человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 767 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 876. Проведено тестов на коронавирус всего 3 879 937, из них за последние сутки 11 361, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.