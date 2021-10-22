В Красноярске в Железнодорожном районе без холодной воды останутся более 100 жилых домов

В Красноярске без холодной воды останутся более 100 жилых домов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железнодорожном районе Красноярска предстоящей ночью без холодной воды останутся более сотни домов, сообщает «КрасКом». Причина – подключение к водоснабжению новых многоэтажек на улице Бограда (на территории снесенного комбайнового завода). Поэтому нужно будет запастись холодной водой заранее. Период отключения – с 23:00 часов 22 октября до 18:00 часов 23 октября. Дополнительную информацию о сроках завершения работ можно получить в диспетчерской службе по телефону: 211-39-63.

Список улиц и домой, попадающих под отключение:

- Профсоюзов, 16, 18, 25, 27, 30, 32, 38, 40, 56, 17, 29; -Ленина, 128, 148, 153, 155, 175а, 177а, 149, 151, 150, 150 к1, 158, 160, 165, 167, 168,170, 177;

- Мира, 105б, 105д, 107, 107а, 109, 111, 115а, 117, 124, 128, 130, 132, 140, 152/2, 158, 115а ст1, 129, 129к1, 131, 154;

- Робеспьера, 19, 20, 20а, 23, 25, 29, 30, 32, 37, 26, 26а, 32а;

-К. Маркса, 126, 132, 146, 148, 150, 175, 177, 128, 134, 148а, 158;

- Вокзальная, 12, 14, 19, 25, 33, 21, 23;

- Копылова, 2а, 2б;

- Красная площадь, 1, 3а, 3б, 3, 5, 7;

- Братьев Абалаковых, 2;

- переулок Школьный, 4;

- Бограда, 132, 138, 134;

- Деповская, 2, 7, 3, 34;

- 30-го Июля, 1г;

- Ломоносова, 24;

- Маерчака, 2, 3, 4;

- Республики, 72в.