В Красноярске ГИБДД сняла ролик по мотивам «Игры в кальмара». Стоп-кадр видео

Южно-корейская дорама от Netflix «Игры в кальмара» бьет все рекорды не только по просмотрам. Соцсети заполонили пародии и мемы. Сюжет по сути – игра на выживание: кто оступился, «свернул не туда», тот – погибает. Красноярские госавтоинспекторы решили использовать популярность сериала, чтобы в очередной раз напомнить горожанам о правилах дорожного движения – переходить улицу на красный свет нельзя, потому что опасно. А цена такой небрежности – потеря здоровья или даже жизни.

На видео инспектор сыграл с пешеходами в «Зеленый свет, красный свет». В сериале героям нельзя двигаться на красный и ждать зеленый. Вот этой аналогией с правилами дорожного движения и воспользовались сотрудники ГИБДД. У инспектора голова поворачивается на 180 градусов – чтобы понимали: он все видит, все подмечает, ни одно нарушение не упустит. В нашем случае тот красноярец, кто прошел на красный свет, не погибает – к счастью – но получает от инспектора протокол о нарушении ПДД.