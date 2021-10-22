Красноярский гастропаб «Свинья и бисер» закрывается из-за ремонта на месяц

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на реставрацию закрывается гастропаб «Свинья и бисер» с 25 октября. Как сообщили в соцсетях ресторанного холдинга Bellini Group, в пабе вновь планируют принимать гостей с 24 ноября.

- Мы закрываемся на реновацию, чтобы через месяц вернуться бодрыми и отдохнувшими: с более технически совершенной кухней и посвежевшим интерьером, - отмечают в гастропабе.

В «отпуск» уходит не только само заведение, но и его доставка, также с 24 октября по 25 ноября.

Напомним, что гастропаб «Свинья и бисер» одно из старейших заведений в городе, работает с 2007 года.