В Ачинске нашли 4-летнюю девочку, ушедшую из дома, пока её мама спала

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске найдена живой 4-летняя девочка, самостоятельно одевшаяся и ушедшая из дома. Как сообщают в МВД, тревогу о пропажи ребенка подняла её мама, которая проснувшись, не обнаружила девочку дома.

Как выяснили сотрудники полиции, оказалось, что в семье есть еще один ребенок, который немного приболел прошлой ночью. Мама всю ночь провела у кроватки второго ребенка и, выбившись из сил, под утро задремала. В это время 4-летняя малышка самостоятельно оделась, вышла из квартиры и пришла в свой детский сад.

Ребенка нашли сотрудники по делам не совершеннолетних, девочка была в своей группе вместе с другими детками из детского сада.

Воспитательница пояснила полиции, что девочка сказала, что пришла с мамой, но та уже ушла. Поэтому педагог не стала поднимать тревогу. Инспекторами по делам несовершеннолетних с мамой малышки проведена профилактическая беседа.