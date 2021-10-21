В Красноярском крае задержали группу телефонных мошенников Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае полицейские задержали телефонных мошенников, обманувших несколько пенсионеров. Как сообщает пресс-служба региональной полиции, подозреваемые представлялись сотрудниками МВД или родственниками.

Аферисты рассказывали пенсионерам, что их близкие попали в ДТП. После чего просили деньги, чтобы возместить ущерб пострадавшим, заплатить полиции, чтобы избежать наказания, или на лечение.

- Полицейские предполагают, что подозреваемые причастны минимум к трем фактам. Так, у 80-летней женщины мнимый следователь требовал 800 тысяч рублей, а ее ровесник занял у соседа 50 тысяч рублей, чтобы помочь близкому человеку, за которого выдал себя аферист по телефону, - рассказывает представитель МВД РФ Ирина Волк.

В двух случаях потерпевших от перевода денег спасли таксисты. Полицейским удалось задержать четырех подозреваемых. У одной из них оперативники нашли 3 тысячи евро, которые принадлежали 81-летней женщине.