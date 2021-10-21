На Шинном кладбище в Красноярске обнаружили останки людей Тагарской культуры. Фото: Дмитрий ШАБАЛИН

В Красноярске на Шинном кладбище продолжаются раскопки разрушенного кургана времен поздней эпохи Тагарской культуры. Как сообщают Gornovosti.ru, ученые обнаружили останки людей, живших на этой территории с третьего до первого века н.э.

По мнению археологов СФУ, в окрестностях Красноярска может находиться более 150 аналогичных курганов. На сегодняшний день обнаружены 25. На изучаемом кургане исследователи уже нашли останки минимум 15 человек. Все останки будут отправлены в лабораторию, а затем – в музей СФУ.

Добавим, что курган нашли еще в 2018 году во время планового обустройства новых мест захоронения на Шинном кладбище.