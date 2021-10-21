В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразился еще 541 человек, а умер 21

21 октября в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился у 541 человека, это рекорд с начала пандемии. Как сообщает стопкоронавирус, за все время в регионе зафиксировано 125 088 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 410 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 110 653 пациента.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 21 человека. Общей сложности от болезни скончались 6 299 пациентов.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 36 430 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 671 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 868. Проведено тестов на коронавирус всего 3 868 576, из них за последние сутки 12 028, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.