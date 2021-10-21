В Красноярске напарник угнал у уснувшего сторожа Lexus за миллион рублей. Фото: 24.мвд.рф

В Красноярске у уснувшего сторожа угнали Lexus, стоимостью 1 миллион рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, подозреваемого задержали практически сразу.

Сторож сам обратился в полицию. Он рассказал, что работает в кафе, принадлежащем его матери. Вместе с ним находился напарник, который и угнал дорогостоящую иномарку, дождавшись пока сторож уснет.

Подозреваемого задержали практически сразу в Железнодорожном районе. Он рассказал, что просто захотел покататься по ночному городу. Машину вернули владельцу, а в отношении красноярца завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

- Жителю Красноярска избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.