Посылки красноярцев начали отправлять на сортировку под Новосибирск Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посылки, адресованные красноярцам, начали отправлять на сортировку в Обь, что под Новосибирском. Как сообщает «Проспект Мира», сотрудница редакции заказала куртку, но добравшись до Красноярска, посылку с вещью отправили в Обь на сортировку.

В пресс-службе «Почты России» журналистам пояснили, что международные мелкие пакеты действительно направляют на сортировку в Обь. Это связано с нехваткой сотрудников. При этом письма и другие посылки сортируются, как и прежде, в Красноярске.

В пресс-службе «Почты России» добавили, что красноярская сортировка начнет работать в привычном режиме, когда наберут новых сотрудников.