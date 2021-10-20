Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 октября 2021 13:01

В Красноярском крае мать посадила 10-летнего сына за руль и отправила в магазин

Родителей школьника оштрафовали
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Красноярском крае мать посадила 10-летнего сына за руль и отправила в магазин. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае мать посадила 10-летнего сына за руль и отправила в магазин. Фото: МВД по Красноярскому краю

В селе Устьянск Абанского района Красноярского края дорожные полицейские остановили «Хонду», за рулем которой находился 10-летний мальчик. Как сообщает пресс-служба МВД, ребенка на машине в магазин отправила мать.

- В салоне авто мальчик находился один. Выяснилось, что управление транспортным средством ребенку разрешила его мать, которая попросила его съездить за продуктами, - добавили в полиции.

В итоге на мать завели административный протокол за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. Ей грозит штраф до 30 тысяч рублей.

- Родители мальчика привлечены к административно ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - добавили в МВД по Красноярскому краю.