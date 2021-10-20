На Кузнецовском плато в Красноярске ликвидировали свалку. Фото: мэрия Красноярска

В районе СНТ «Мечта-2» на Кузнецовском плато убрали незаконную свалку. Как сообщает пресс-служба мэрии Красноярска, территорию очистили от отходов и выполнили планировку грунта, а также вырыли траншеи и установили бетонные блоки для ограничения проезда.

В мэрии добавили, что с начала 2021 года с территории Кузнецовского плато убрали более 7 тысяч кубометров отходов.

- В целях профилактики администрация Кировского района и полицейские регулярно проводят на рейды. Также администрация района ведет разъяснительную работу с предприятиями и организациями, ИП и жителями о соблюдении порядка сбора, вывоза и утилизации отходов, - добавили в пресс-службе администрации города.