В Красноярском крае в столовой популярного курорта обнаружили 254 килограммов гнилых овощей. Фото: Роспотребнадзор

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели проверку на популярном курорте «Озеро Учум», которое находится в Ужурском районе. Особое внимание обратили на кухню. И обнаружили там такие нарушения, которые обернулись солидным штрафом для руководства.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, с реализации снято 4 партии овощей, это 245 килограммов лука, капусты белокочанной, картофеля и моркови. Общая стоимость овощей – 10 205 рублей. Претензии – достаточно посмотреть на фотографии, сделанные на месте, и сразу становится понятно, почему ими нельзя кормить людей. Переросший лук, гнилая капуста, корнеплоды ничем не лучше. Из этого готовили блюда и подавали отдыхающим. К тому же овощи были без маркировки – в нарушение законодательства. По предписанию Роспотребнадзора они все были уничтожены, а виновный должен заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.