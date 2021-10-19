В Красноярском крае построят 11 многоквартирных домов для бюджетников и детей-сирот Фото: Мария ЛЕНЦ

В правительстве Красноярского края принято решение о строительстве 11 многоквартирных домов из бюджета региона для двух категорий граждан. Первая – это дети-сироты, которым по закону полагается жилье. Можно приобретать готовые квартиры, но участились случаи, когда из-за недобросовестных чиновников сиротам предоставляют старое и аварийное жилье. Строительство нового застрахует от этого.

Из тех запланированных 348 квартир 197 будут переданы как раз бывшим воспитанникам детских домов.

И вторая категория граждан – это работники бюджетной сферы, дефицитные кадры – такие, как педагоги, медики, работники культуры.

Строительство предусмотрено в рамках краевой госпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан». В этом году 108,7 миллионов рублей направят на разработку проектно-сметной документации. Многоквартирные дома появятся в Емельяновском, Курагинском, Шушенском, Нижнеингашском, Большемуртинском, Ермаковском, Балахтинском районах, а также в Ужуре, Ачинске и Канске.

- Эти дома будут построены за счёт средств краевого бюджета и переданы муниципальным образованиям для граждан, - отметила первый заместитель министра строительства Татьяна Василовская.