Сразу в нескольких районах Красноярска отключили отопление из-за ремонтных работ

Фото: Мария ЛЕНЦ

18 октября в Красноярске отключили от системы отопления сразу несколько городских районов. Как сообщают в СГК, подача тепла приостановлена из-за ремонтных работ.

Так, с 18 октября с 6 утра началась врезка нового трубопровода на улице Ленинградской, работы будут длиться до позднего вечера. Отопления не будет в домах в районе Академгородка, Киренского, части проспекта Свободного.

Специалисты планируют вернуть тепло в дома к ночи, затем 19 октября дадут прогреться постройкам и 20 октября также на день повторят отключение.

С 9:00 18 октября начались работы в Зелёной Роще на улицы Тельмана рядом с Гвардейским парком. Там также запланировано управиться за два дня: на ночь с понедельника на вторник тепло вернется, а 19 октября вновь отключат тепло.

С 20 октября начнётся переврезка в Ленинском районе на проспекте Красноярский рабочий. Сроки ограничения теплоснабжения будут известны позднее.