В западной части красноярского Татышев-парка массово болеют деревья

Фото: Администрация Красноярска

В красноярском Татышев-парке обнаружили массу заболевших деревьев. Как сообщают в администрации, специалисты из «Рослесозащита» исследовали 250 зеленых насаждений, которые находятся рядом с детской площадкой. Часть исследованных тополей поражены опасным грибом, вызывающим разложение древесины. Ряд деревьев заражены бактериями, которые деформируют ствол.

Все зараженные деревья помечены красными цифрами, а в скором времени возле них появятся баннеры: «Эти деревья болеют, нам очень жаль. Будьте осторожны, не подходите близко!».

Несмотря на то, что заболевшие деревья устойчивы, они представляют опасность для окружающих. Ветки, которые на первый взгляд здоровы, могут обломиться, а трещины в стволе — стать больше. Более того, во время сильного ветра сухие крупные ветви могут упасть на близлежащую территорию. Руководство Татышев-парка просит отдыхающих соблюдать правила безопасности, не лазить по больным деревьям и не находиться рядом с такими тополями во время сильного ветра и осадков. В дальнейшем может быть принято решение о сносе аварийных деревьев.