Почти 3 года условно получил таксист из Красноярска, за покупки с банковской карты забывчивой клиентки

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22-летнего таксиста из Красноярска приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно, за покупки, совершенные с забытой клиенткой банковской карты. Как сообщают в МВД, мужчина потратил 4800 рублей в 8 разных магазинах.

Когда забывчивой красноярке начали приходить смс-ки о списанных средствах, девушка обнаружила пропажу кошелька с банковскими картами и обратилась в полицию. Сотрудники МВД выяснили, что она оставила свой кошелек в такси.

В скором времени был задержан водитель, который сознался в краже. Мужчина рассказал, что нашел карту на заднем сиденье своего автомобиля и решил ею воспользоваться. Обнаружив, что карта оборудована функцией бесконтактной оплаты, он отправился за покупками.

В отношении таксиста завели уголовное дело по статье «Кража». Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно на срок 2 года и 6 месяцев.