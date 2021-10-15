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Общество15 октября 2021 11:29

В Красноярске за минувшие сутки заболели ковидом 465 человек, выздоровели 386

Коронавирус не отступает
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске за минувшие сутки заболели ковидом 465 человек, выздоровели 386

В Красноярске за минувшие сутки заболели ковидом 465 человек, выздоровели 386

Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 12 часов 15 октября 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 122 081 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 465 случаев заболевания. Наибольшее количество заболевших: в Красноярске – 91, Минусинске – 44, Канске – 29, Ужурском районе – 26, Шушенском районе – 22.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 31 602 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 256 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 542. Проведено тестов на коронавирус всего 3 820 051, из них за последние сутки 10 448.

Информация от минздрава края: количество летальных исходов за сутки – 22, всего с начала пандемии – 6 183. Выздоровели за сутки – 389, всего с начала пандемии – 108 199 человек. И на лечении в настоящее время находятся 7 699 жителей края.

Добавим, что в данную статистику не входит информация по закрытым городам Зеленогорску и Железногорску.

Распределение по городам и районам

Распределение по городам и районам