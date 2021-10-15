Жителя Красноярска оштрафовали за оскорбление чернокожих в соцсетях Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске местного жителя оштрафовали за оскорбления чернокожих во «Вконтакте». Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, расиста выявили во время проверки.

Оказалось, что красноярец на своей странице публиковал посты, в которых унижал чернокожих:

- Установлено, что житель Красноярска на своей персональной странице во «ВКонтакте», доступной для просмотра неограниченному кругу лиц, разместил высказывания, направленные на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по принадлежности к негроидной расе, - передают в прокуратуре Красноярского края.

В итоге прокуратура завела в отношении мужчины административное дело по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Красноярца оштрафовали. Сумму прокуратура не раскрывает.