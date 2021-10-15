В Красноярске на улице Республики обустраивают новый сквер. Фото: пресс-служба администрация города

Несмотря на то, что улица Республики находится в центре города, выглядела она неблагоустроенной. Особенно это бросалось в глаза на участке возле дома № 43. И местные жители, и те, кто проходили по ней, отмечали: не хватает сквера. Раньше здесь стояли павильоны, но их демонтировали. Хаотично парковались автомобили. По вечерам было темно, тропинки оставляли желать лучшего – не соединялись ни с тротуарами, ни с парковками.

Сейчас там все меняется. Парковка размечена, ровный асфальт, дорожки освещены и удобные в том числе для маломобильных граждан. Первоначально в планах было привести в порядок только один участок. Однако позже удалось найти средства и – делать, так по полной – занялись территорией до улицы Горького.

Добавим, что работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».