Почетный гражданин Красноярска Хазрет Совмен стал лауреатом премии «Российского Нобеля» Фото: Мария ЛЕНЦ

Почетный гражданин Красноярского края, Красноярска и Северо-Енисейского района Хазрет Совмен получил премию «Российского Нобеля». Как сообщил в своем инстаграме глава региона Александр Усс, Совмен стал лауреатом за выдающиеся достижения и за заслуги перед Россией и Миром.

- Он оказывает помощь сотням людей, а в Красноярске мне трудно представить какое-то значительное событие, к которому не имеет отношение Хазрет Меджидович. От имени сотен, тысяч красноярцев говорю ему спасибо за то, что он есть, - поздравил лауреата Александр Усс.

Добавим, что Российская премия Людвига Нобеля была создана в 1888 году, но после революции не вручалась. Возрождена награда была в 2005 году.