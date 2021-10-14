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Общество14 октября 2021 13:13

Почетный гражданин Красноярска Хазрет Совмен стал лауреатом премии «Российского Нобеля»

Российская премия Людвига Нобеля была учреждена в 1888 году
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Почетный гражданин Красноярска Хазрет Совмен стал лауреатом премии «Российского Нобеля»

Почетный гражданин Красноярска Хазрет Совмен стал лауреатом премии «Российского Нобеля»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Почетный гражданин Красноярского края, Красноярска и Северо-Енисейского района Хазрет Совмен получил премию «Российского Нобеля». Как сообщил в своем инстаграме глава региона Александр Усс, Совмен стал лауреатом за выдающиеся достижения и за заслуги перед Россией и Миром.

- Он оказывает помощь сотням людей, а в Красноярске мне трудно представить какое-то значительное событие, к которому не имеет отношение Хазрет Меджидович. От имени сотен, тысяч красноярцев говорю ему спасибо за то, что он есть, - поздравил лауреата Александр Усс.

Добавим, что Российская премия Людвига Нобеля была создана в 1888 году, но после революции не вручалась. Возрождена награда была в 2005 году.

Почетный гражданин Красноярска Хазрет Совмен стал лауреатом премии «Российского Нобеля». Видео: uss_av