В Красноярске аварийную подпорную стену на Любы Шевцовой демонтируют до декабря. Фото: мэрия Красноярска

Ремонт аварийной подпорной стены на Любы Шевцовой, 82-84 идет с опережением графика. Как сообщает пресс-служба мэрии Красноярска, закончить работы планируется до 15 декабря 2021 года.

Сейчас рабочие демонтируют старые конструкции и занимаются уплотнением грунта:

Фото: мэрия Красноярска

- Затем предстоит укрепить участок георешёткой и сформировать пологий склон с использованием габионов. Также здесь приведут в порядок водоотведение и высадят газон, - добавили в администрации.

По контракту у подрядчика есть время для окончания работ до 15 декабря. Однако не исключено, что демонтировать опасную стену удастся в ноябре. При этом, если после сдачи объекта будут выявлены недочеты, подрядчику придется исправить их за свой счет.

- Из-за дождливого лета состояние подпорной стены стремительно ухудшалось, нам пришлось искать варианты оперативного решения проблемы. С учётом того, что ниже по склону находится детский сад, комиссия приняла решение о ремонте за счёт бюджета. В общей сложности на работы потратят 3,5 млн рублей, - заявил руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.