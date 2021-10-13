В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 436 человек, а умерли 24

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13 октября в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился у 436 человек. Как сообщает стопкоронавирус, за все время в регионе зафиксирован 121 161 случай заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 370 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 107 430 пациент.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 24 человека. Общей сложности от болезни скончались 6 118 красноярец.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 30 305 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 009 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 584. Проведено тестов на коронавирус всего 3 799 144, из них за последние сутки 8 697. - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.