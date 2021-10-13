На красноярском острове Татышев появится бассейн и морозостойкий плавучий мост

Фото будущих локаций на Татышеве фото: Татышев-парк

На острове Татышев в Красноярске началось обустройство зоны отдыха с открытыми бассейнами с подогревом, раздевалками и детским городком. Как сообщают в паблике парка, также будет сделан плавучий мост, с которого можно будет кормить уточек круглый год – конструкция не боится морозов.

Если мост горожане смогут опробовать уже в ноябре 2021 года, то срок сдачи бассейнов намечен на март 2022. Для будущих бассейнов уже огородили территорию. Для всех тех, кто переживает за сусликов, администрация парка поясняет, что работы по строительству не нанесут вреда обитателям острова – все действия будут производиться на глубине не менее 3-х метров.

Помимо плавучего моста на одном из озер появятся еще и деревянные гамаки, качели и скамейки, а также смотровые площадки и оборудованные спуски к воде.