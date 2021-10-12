Красноярский продавец шуб дважды обманул пенсионера и сбежал Фото: Мария ЛЕНЦ

Продавец шуб два раза обманул пожилого мужчину. И поплатился за это. Управа на него нашлась – в лице представителей регионального управления Роспотребнадзора, которые защитили права потребителя. Как рассказали в пресс-службе ведомства, пенсионер решил купить себе одежду на зиму в магазине верхней одежды. Ему хотелось дубленку непременно из натуральных материалов. Предприниматель предложил ему товар и так настойчиво убеждал, что она качественная и из лучшей овчины, что покупатель поверил.

Однако когда пришел домой и еще раз захотел примерить обнову, разочаровался – и размер маловат, и овчина ненатуральная. А стоит-то немало. Понес назад в магазин.

Продавец дубленку оставил у себя и пообещал перевести деньги мужчине на счет. Но прошло три дня – денег нет. Выяснилось, что продавец и вовсе сбежал из магазина со всем своим товаром. Однако след его нашли. Решением суда с продавца взыскали 46 516 рублей, куда входит и стоимость дубленки, и штраф за то, что не выполнил требования покупателей.