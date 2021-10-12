В красноярском аэропорту мужчина украл у телеоператора квадрокоптер с компьютером

В красноярском аэропорту командировочник украл у телеоператора квадрокоптер с компьютером Фото: Мария ЛЕНЦ

В аэропорту Красноярска у оператора одного из местных телеканалов украли дорогостоящее рабочее оборудование – квадрокоптер и планшетный компьютер. Похитителя нашли по горячим следам, имущество вернули. Уголовное дело по статье «Кража» транспортные полицейские передали в мировой суд Емельяновского района для рассмотрения по существу.

Подробности таковы: видеооператор прилетел из Иркутска, вышел на привокзальную площадь, где обычно многолюдно. Оставил дорогостоящую технику без присмотра и отлучился (может, пошел такси ловить?). А когда вернулся через несколько минут, части багажа не нашел.

Сотрудники линейной полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность похитителя. Им оказался 29-летний житель Шушенского, который в тот день вылетал из красноярского аэропорта в командировку.

- Транспортная полиция напоминает: пассажирам не стоит пренебрегать мерами предосторожности и постоянным вниманием к своим вещам и окружающей обстановке. Не оставляйте без присмотра ручную кладь, электронные гаджеты и крупногабаритный багаж. Не доставайте без необходимости денежные купюры крупного номинала, мобильные телефоны, смартфоны и не демонстрируйте их окружающим, среди которых могут находиться злоумышленники, - предупредили правоохранители и добавили, что в любых ситуациях нужно сразу же обращаться к полицейским, которые постоянно дежурят в здании терминала.