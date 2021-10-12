В центре Красноярска рядом с Органным залом возведут еще одну гостиницу Фото: Мария ЛЕНЦ

В центре Красноярска, рядом с Органным залом планируется возведение еще одной гостиницы. Она будет входить в границы Исторического квартала. Площадь участка, отведенного под новое здание, составляет 2972 квадратных метров. Сейчас на том месте стоит старый деревянный барак с заколоченными на первом этаже окнами.

Однако будут ли его сносить, еще не известно, все зависит от проектировщиков – какое у них видение будущего отеля. Вдруг решат разместить его именно в этом здании – получится вполне аутентично, в духе места. Конкурс на выбор проектировщика пока не объявлялся. Скорее всего это произойдет к концу года.

Добавим, что сам по себе барак, несмотря на свой солидный возраст – а ему уже 91 год – объектом культурного наследия не является. Однако если во время земельных работ или позднее на участке обнаружат археологические артефакты, стройку придется приостановить.