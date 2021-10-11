В Красноярском крае появится крупный машиностроительный комплекс

Фото: Gornovosti.ru

В Красноярском крае появится первый крупный машиностроитлеьный комплекс. Как сообщает портал Gornovosti.ru, Первым резидентом Красноярской технологической долины стала компания «Хенкон Сибирь», занимающаяся производством специальной техники.

Всего в проект запланировано вложить более 900 миллионов рублей.

- Появление нового предприятия позволит создать около 200 высокотехнологичных рабочих мест, создаст предпосылки для увеличения занятости на предприятиях-контрагентах, — пояснил министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев.

«Хенкон Сибирь» планирует построить склады, административно-бытовые помещения и сборочный цех для размещения технологического и вспомогательного оборудования к 2024 году. А уже в 2029 году начнут возводить сборочные цеха. Общая площадь производственных помещений составит 6500 квадратных метров.

Отметим, сейчас «Хенкон Сибирь» производит 50–60 машин в год. Если компания откроет новый завод, то мощность может вырасти минимум до 120 машин.

Особая экономическая зона входит в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». К 2020 году в красноярской технологической долине планируют открыть не менее 1300 рабочих мест и инвестировать в различные производства более 16 млрд рублей.