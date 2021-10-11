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Общество11 октября 2021 8:03

В Красноярске ищут подрядчиков для установки 14 новогодних ёлок

Новогодние деревья должны появиться в Красноярске не позднее 20 декабря
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске началась активная подготовка к празднованию Нового года. В администрации города уже ищут подрядчиков, которые установят 14 ёлок до 20 декабря. На площадке для госзакупок появился соответствующий лот. Начальная цена контракта за установку новогодних деревьев составляет около 13,5 миллионов рублей.

В этом году ёлки появятся в следующих локациях:

в парке Гагарина;

в сквере на ул. Павлова, 21;

в сквере «Серебряный»;

в сквере возле ДК имени 1 мая;

в сквере Космонавтов;

на острове Татышев;

в сквере Чернышевского;

на площади Революции.

Напомним, что первая Ёлка уже установлена на площади Мира – после съемок кинофильма «Ёлки» новогоднее дерево не стали разбирать. Сейчас она создает предпраздничное настроение по вечерам, сверкая горящими гирляндами.