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Общество11 октября 2021 6:34

Более 800 миллионов рублей намерен отсудить красноярский застройщик ЖК «Ясный» у подрядчиков

В сумму включен неотработанный аванс, пеня за просрочку и различные штрафы
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Более 800 миллионов рублей намерен отсудить красноярский застройщик ЖК «Ясный» у подрядчиков

Более 800 миллионов рублей намерен отсудить красноярский застройщик ЖК «Ясный» у подрядчиков

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске застройщик жилого комплекса «Ясный» (Краевой фонд жилищного строительства) намерен отсудить у подрядчиков свыше 800 миллионов рублей. Об этом сообщает Арбитражный суд региона.

Фонд требует, чтобы ему вернули выплаченный аванс в 4,3 миллиона, накопленную пеню, размер которой превысил 800 миллионов, и более трехсот тысяч штрафа.

Пока что иск оставлен без движения из-за того, что отсутствуют обстоятельства, на которых он основан: нет документов о том, что истец вел досудебную претензионную работу. Предоставить их нужно до 1 ноября.

Тем временем своего новоселья не могут дождаться сотни человек. Один из домов не могут сдать уже несколько лет. Там до сих пор не подключена система водоснабжения, канализация, отопление и вентиляция.