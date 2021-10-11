Морякам отдали под застройку заброшенный военный городок в Канске Фото: Диана БЕЛАЯ

Служащим ВМФ России отдали под застройку заброшенный военный городок в Канске. 23 ракетную дивизию, которая раньше находилась в микрорайоне солнечный, расформировали в 2007 году, и с тех пор территория превратилась излюбленное место у криминальных элементов.

За 14 лет не раз выдвигались разные предложения, что делать с микрорайоном. Но после визита в город главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, его дальнейшая судьба определена.

— Главнокомандующего интересовала инфраструктура города, в том числе и спортивные объекты. Посетили строящийся Ледовый дворец, обсудили перспективы развития хоккея на территории. Данный вид спорта популярен у моряков, а сам Николай Александрович является капитаном сборной команды ВМФ по хоккею с шайбой и команды Главного командования ВМФ России «Девятый вал», — рассказал в своем инстаграм-аккаунте глава Канска Андрей Береснев.

Подписчики мэра остались довольны такой развязкой истории городка. Люди надеются, что после того, как территорию займут военнослужащие, там наконец-то будет наведен порядок.