В Красноярске на две недели меняется схема движения на улице Дудинской Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на две недели меняется схема движения на улице Дудинской. Там будет ограничено движение транспорта. Как пояснили в пресс-службе администрации города, причина ограничения – строительство участка тепловой сети. Работы ведет компания «РегионЭнергоСтрой». Временные рамки ограничения – с 8:00 часов утра 11 октября (это понедельник) до 19:00 часов 25 октября (тоже понедельник). Ограничения для транспорта необходимы, чтобы обеспечить безопасность работающей там бригады.

Конкретно:

- в районе здания №12 строение1 на участке длиной 60 метров будет сужена проезжая часть;

- в районе здания № 7 строение 1 на участке длиной 60 метров будут полностью перекрыты полосы движения.

Автомобилистам стоит учесть это обстоятельства и выбрать другой маршрут проезда между улицами Шахтеров и Партизана Железняка.