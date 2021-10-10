В Железногорске судебные приставы вместе с ГИБДД за один рейд арестовали 22 автомобиля Фото: Мария ЛЕНЦ

Судебные приставы города Железногорска решили провести рейд на должников. Пригласили поучаствовать в нем сотрудников ГИБДД. С помощью аппаратно-программного комплекса распознавали в потоке транспорта автомобили неплательщиков, останавливали их и предлагали: либо оплатить долги здесь и сейчас, либо дальше – пешком.

Один из автомобилистов выбрал первый вариант – тут же через мобильный банк перевел на счет налоговой инспекции 77 тысяч рублей и поехал дальше с чистой совестью на своей «Хонде Аккорд». А вот другим 22 должникам не повезло – денег, видимо, на счетах не было. Тогда приставы арестовали их машины и отправили на спецстоянку. У владельцев есть 10 дней, чтобы их вернуть. Иначе затем транспорт будет передан на оценку, его продадут с молотка в счет погашения долга.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе УФССП, основные виды задолженности – по дорожным штрафам, коммунальным платежам, налогам и кредитам. В ходе рейда было арестовано 2 автомобиля местных жителей, которые являются должниками в пользу администрации города, их задолженность больше миллиона рублей. Еще один водитель задолжал 625 тысяч рублей, в отношении него возбуждено 52 исполнительных производства.