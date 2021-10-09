Жителя Красноярского края оштрафовали за пост «ВКонтакте» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зеленогорске осудили местного жителя за пост «ВКонтакте». Его признали виновным в публичной демонстрации символики экстремистских организаций, сообщили в региональной прокуратуре.

— Установлено, что местный житель на своей персональной странице социальной сети «ВКонтакте», доступной для просмотра неограниченному кругу лиц, разместил символику и обозначение криминального движения, деятельность которого признана запрещенной в Российской Федерации по мотивам экстремистской направленности, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчине придется заплатить штраф. Санкции статьи предусматривают от 1 до 4 тысяч рублей, которые необходимо отправить в казну.