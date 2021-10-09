Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 октября 2021 7:55

Жителя Красноярского края оштрафовали за пост «ВКонтакте»

Его осудили по статье за публичное демонстрирование символики экстремистских организаций
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жителя Красноярского края оштрафовали за пост «ВКонтакте»

Жителя Красноярского края оштрафовали за пост «ВКонтакте»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зеленогорске осудили местного жителя за пост «ВКонтакте». Его признали виновным в публичной демонстрации символики экстремистских организаций, сообщили в региональной прокуратуре.

— Установлено, что местный житель на своей персональной странице социальной сети «ВКонтакте», доступной для просмотра неограниченному кругу лиц, разместил символику и обозначение криминального движения, деятельность которого признана запрещенной в Российской Федерации по мотивам экстремистской направленности, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчине придется заплатить штраф. Санкции статьи предусматривают от 1 до 4 тысяч рублей, которые необходимо отправить в казну.