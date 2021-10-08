Трамваи «Львёнок» прибудут в Красноярск до конца 2021 года

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске завершился тендер на закупку 19 новых трамваев «Львенок». Контракт получила компания «Транспортные системы», которая теперь должна будет привести трамваи 71-911ЕМ «Львенок» к концу 2021 года. Как сообщают в департаменте транспорта, 8 октября был подписан контракт на поставку нового транспорта.

На замену устаревшим красноярским трамваям придет односекционный, низкопольный электротранспорт, салон которого оборудован камерами видеонаблюдения, климат-контролем, портами для зарядки гаджетов и медиакомплексами. Также трамвай будет удобен как для маломобильных граждан, так и для семей с колясками.

Отметим, что дизайн-проект интерьера трамвая разрабатывали совместно с итальянским бюро, которое создавало концепции автомобилей Alfa Romeo, Volkswagen, BMW, Audi и Bugatti. Металлические панели для внутренней отделки вагонов произведены в цехах красноярского предприятия.