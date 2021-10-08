В Октябрьском районе Красноярска благоустроили еще один сквер

Фото: администрация Красноярска

В Октябрьском районе Красноярска закончили облагораживать еще одно общественное пространство. Так, на улице Сады,2-4 появился новый сквер. Как сообщают в администрации города, здесь установили подпорную стену из габионов протяженностью 30 метров, оборудовали детскую площадку, проложили пешеходные дорожки.

- Благодаря жителям в районе появился еще один сквер. Тем, кто хочет принять участие в программе, необходимо создать инициативную группу и представить свои идеи для формирования будущих проектов. Предложенные проекты проходят конкурсный отбор и должны быть реализованы в течение года, - отметил и. о. руководителя администрации Октябрьского района Андрей Сидельников.

У пешеходной дорожки от остановки дома №4 заменили старые лестничные сходы, поставили скамейки и урны, а также качели для детей и взрослых. В новом общественном пространстве провели озеленение, здесь высадили яблони и декоративные кустарники.

Для любителей спорта смонтировали уличные силовые тренажеры и теннисный стол. На детской спортплощадке уложили прорезиненное покрытие, установили футбольные мини-ворота и баскетбольные стойки.