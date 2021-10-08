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Здоровье8 октября 2021 11:52

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 405 человек, а умерли 22

Оперштаб опубликовал статистику
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 405 человек, а умерли 22

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 405 человек, а умерли 22

Фото: Мария ЛЕНЦ

8 октября в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился у 405 человек. Как сообщает стопкоронавирус, за все время в регионе зафиксировано 119 106 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 351 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 105 638 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 22 человека. Общей сложности от болезни скончались 6 006 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 28 409 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 876 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 506. Проведено тестов на коронавирус всего 3 765 753, из них за последние сутки 9 043, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.

Таблица: Роспотребнадзор Красноярск

Таблица: Роспотребнадзор Красноярск