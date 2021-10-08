В Красноярске спасатели 4 часа искали заблудившихся мать и дочь в «Гремячей гриве»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вечером 7 октября в красноярском эко-парке «Гремячая грива» потерялись две горожанки – мать и дочь. Спасатели нашли их спустя 4 часа. Как сообщают в ведомстве ГО и ЧС Красноярского края, женщины не пострадали и с ними все хорошо.

ЧП произошло около 20 часов вечера. За время поисков, до 00:30 специалисты успели обследовать около 10 километров лесных дорог. В итоге двух красноярок нашли и эвакуировали.

Спасатели просят красноярцев при посещении «Гремячей гривы» и «Столбов» не сходить с троп, чтобы не заблудиться.

Если вы все же заблудились, то позвоните по номеру 101 или 112 и попытайтесь объяснить свое местонахождение.