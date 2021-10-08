Красноярская аптека получила штраф в 20 000 рублей за неверный ценник

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Красноярская «Аптека от склада» на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 127, получила штраф в 20 000 рублей за то, что провизор продала назальные капли дороже, чем было указано на ценнике. Как сообщает Роспотребнадзор, с жалобой на организацию обратился покупатель.

Красноярцу продали назальные капли «Санорин с маслом эвкалипта» за 207 рублей 50 копеек, хотя ценник указывал на стоимость 180 рублей.

- За выявленные нарушения ООО «СЛК» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей в соответствии с ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ. Штраф оплачен в полном размере, - пояснили корреспонденту «КП» в Роспотребнадзоре.