В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 404 человек, а умерли 23 Фото: Мария ЛЕНЦ

7 октября в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился у 404 человек. Как сообщает стопкоронавирус, за все время в регионе зафиксирован 118 701 случай заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 350 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 105 287 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 23 человека. Общей сложности от болезни скончались 5 984 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 28 039 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 868 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 528. Проведено тестов на коронавирус всего 3 756 710, из них за последние сутки 9 717, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.