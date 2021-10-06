В Красноярском крае по вине водителя «Газели» погибли 5 человек. Фото: пресс-служба полиции

Под Ачинском в результате столкновения «Газели» и «Хонды Цивик» погибли 5 человек. Произошло это ранним утром 18 мая, на 633 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». В полиции завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В настоящее время расследование завершено и передано в суд на рассмотрение.

Подробности трагедии «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции. Установлено, что 48-летний водитель «Газели» вылетел на встречную полосу, где влобовую столкнулся с иномаркой. В «Хонде» ехали пятеро мужчин, они возвращались из командировки домой, в Боготол. Водителю 52 года, а с ним молодые парни в возрасте от 21 до 31 года. После столкновения с «Газелью» иномарка разбилась на куски так, что никто из них не выжил.

Если вина водителя мини-грузовика будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы.