В Красноярске на Маерчака построят многоуровневый паркинг за 100 дней. Фот: СК "Арбан"

О том, что в Красноярске на улице Маерчака появится многоуровневый паркинг, стало известно несколько месяцев назад. И вот, наконец, строительная компания «Арбан» раскрыла подробности. Во-первых, на строительство отведено всего 100 дней, успеть нужно к ноябрю, поэтому работа идет полным ходом. С его появлением решится проблема нехватки мест для парковки транспорта в этом месте.

Добавим, что «Арбан» возвел бизнес-центр «Баланс», поэтому паркинг будет востребован, в первую очередь, у сотрудников компаний, чьи офисы размещены здесь. И не только у них, наверняка им воспользуются другие офисные здания.

Параметры паркинга: 7 – 8 этажей, общая площадь 24 790 квадратных метров, 807 машино-мест. Сам объект строится из по смешанной технологии: основная часть – из сборного железобетона, а две рампы для подъема и спуска машины – из монолитного.