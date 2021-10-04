В Зеленогорске водитель на пешеходном переходе сбила 71-летнего мужчину и собаку Фото: Мария ЛЕНЦ

1 октября в Зеленогорске Красноярского края в ДТП пострадал 71-летний мужчина, а его собака погибла на месте. Как сообщают в МВД по краю, их сбила 47-летняя женщина.

Примерно в 21:00 часов 1 октября мужчина переходил дорогу по «зебре» вместе со своей собакой. Буквально в паре метров от обочины их на высокой скорости сбила «Тойота Алион», за рулем которой находилась 47-летняя женщина.

Как сообщают полицейские, мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован, собака погибла на месте. Водитель и пассажир «Тойоты» травм избежали. Также экспертиза показала, что водитель была трезвой.

На женщину завели сразу несколько административных дел: непредоставление преимущества пешеходу, езда без ремня безопасности и ведение бизнеса без лицензии. Более того, зеленогрка за год «накопила» три штрафа за превышение скорости. Ни один из них она не оплатила.

- Следователями ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств». Подозреваемой грозит до 2-х лет лишения свободы, - добавили в МВД по Красноярскому краю.