Жительница Красноярского края заплатила за интим-видео с собственным мужем 7 тысяч рублей. Скриншоты: МВД по Красноярскому краю

Аферистка вынудила 27-летнюю жительницу Железногорска заплатить 7 тысяч рублей за интим-видео с ее мужем в главной роли. В пресс-службе МВД сообщается, что изначально аферисты требовали в три раза больше денег.

В полицию обратились 27-летняя девушка и 33-летний мужчина. Они рассказали, что молодой человек сидел в эротическом чате, где познакомился с девушкой. Она уговорила железногорца на демонстрацию откровенных жестов и незаметно сняла его на видео.

Затем аферистка написала супруге мужчины и потребовала 20 тысяч рублей, либо видео будет разослано всем друзьям. Таких денег железногорка не имел, но снизила цену до 7 тысяч рублей. Затем супруги обратились в полицию.

- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности подозреваемой. Дознавателями МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.