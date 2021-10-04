В Новоселовском районе отремонтировали дорогу к Красноярскому морю. Фото: krskstate.ru

В Новоселовском районе отремонтировали участок в 5 километров дороги к Красноярскому морю. В пресс-службе регионального минтранса сообщают, что на ремонт был выделен 41 миллион рублей.

Участок относится к региональной трассе Новоселово – Пристань. Там уложили новый асфальт, отремонтировали обочины, установили бордюры, благоустроили тротуары, ограждения, остановки и туалеты. Рядом с паромной переправой обустроена освещенная стоянка.

- Жителям края переправа даёт возможность добраться до населённых пунктов противоположных берегов водохранилища, а также автодорог минусинского направления, поэтому интенсивность движения здесь, особенно в летнее время, довольно высокая – более пятисот автомобилей в сутки, - сообщил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.