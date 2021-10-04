Участок на Дубровинского в центре Красноярска продали за 292 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

За 291,9 млн рублей продан участок на пересечении улиц Дубровинского и Диктатуры пролетариата в центре Красноярска. Как сообщает «Сибдом», победителем торгов стала УК «Инвест-Капитал».

Разрешение на строительство на данном участке было выдано еще в 2008 году. Первый застройщик планировал возвести здесь две 33-этажные башни ЖК «Штерн-Хаус». Однако строительство так и не было начато, и в 2021 году после окончания аренды, по решению суда, земля была возвращена мэрии Красноярска.

Однако администрация выставила участок на торги. Начиналась цена объекта с 288,9 миллионов рублей. Как новый владелец распорядится землей, пока неизвестно.