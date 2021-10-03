Житель Красноярска брызнул баллончиком в глаза охраннику на территории школы №154

Фото: ТВК

Неизвестный мужчина брызнул баллончиком в глаза охраннику на территории школы №154. Как сообщает «ТВК» со ссылкой на очевидцев, струей зацепило и стоявшую неподалеку женщину. На место прибыла Росгвардия и скорая, которая увезла пострадавших в Глазной центр.

В полиции корреспонденту «Комсомольской правды» подтвердили о том, что 2 октября на территории школы действительно произошел конфликт.

- В результате конфликта незначительно пострадали мужчина 1999 г.р. и женщина 1982 г.р. В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия, устанавливаются все участники конфликта, - пояснили в МВД.