В Зеленогорске найдена пропавшая 12-летняя девочка, не ночевавшая дома

Фото: Мария ЛЕНЦ

Зеленогорские полицейские нашли живой пропавшую 12-летнюю девочку, не ночевавшую дома. Как сообщают в МВД, школьница сбежала в одежде не по сезону. Ребенка заметили жители города на улице Парковой, она стучалась в квартиры и предлагала помощь по дому.

Об этом начали сообщать горожане в социальных сетях. Сотрудники полиции, к этому часу проверившие все заброшенные здания, подъезды, чердаки домов, опросившие друзей и знакомых подростка, немедленно отправились на улицу Парковую. И действительно, девочка нашлась в одном из подъездов многоквартирного дома.

Сейчас девочка передана в руки родителей. Выяснилось, что никакие противоправные действия в отношении нее не совершались, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Полицейские настоятельно рекомендуют родителям подростков уделять им большее внимание, проявлять заинтересованность к их интересам, смотреть, чем они занимаются, в том числе, в сети Интернет, в каких группах состоят. Важно устанавливать более доверительные отношения со своими детьми, если необходимо помощь, обращаться к квалифицированным специалистам.