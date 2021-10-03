В Ачинске полицейские изъяли более 4200 литров суррогатного алкоголя из незаконного оборота

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Более 4200 литров поддельного алкоголя изъяли полицейские в Ачинске с арендованного склада, где четверо мужчин организовали свое производство суррогата. Как сообщают в МВД, поддельного алкоголя изъяли на сумму около 1,5 миллионов рублей. Заведено уголовное дело.

Оказалось, что четверо мужчин решили организовать свой «бизнес» и, под видом дорогих и популярных марок, продавать суррогатный алкоголь. Арендовали склад, создали небольшое производство и закупили спирт. Выпускаемые ими напитки не имели акцизных марок, а качество алкоголя оставляет желать лучшего.

Сейчас ведется расследование уголовного дела, заведенного сразу против четверых «производителей», по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Мужчины признали свою вину полностью и сотрудничают со следствием. Всем им избрана мера в виде подписке о невыезде.